В Совете Федерации прокомментировали отказ Польши от российского газа

Решение Варшавы по закупке норвежского газа продиктовано чисто политическими мотивами. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Рамблеру».

«Вольному воля. Мы никому насильно не "впихиваем" наш газ. Если им хочется — пусть покупают в Норвегии, могут из Соединенных Штатов покупать сланцевый газ. Это решение чисто политическое, а мы говорим об экономических вопросах», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что при отказе от российского газа Варшаве все равно придется его закупать, но уже по более высокой цене. При этом, добавил Джабаров, на экономике решение Польши не скажется.

«А польские граждане, наверное, поймут, что их правительство занимается политиканством по сути, а не серьезным руководством своей страны», — заключил он.

Напомним, ранее представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не планирует продлевать контракт с «Газпромом».