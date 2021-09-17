Свадьба, верблюды и пирожки. Дальний Восток и Сибирь в первый день выборов

В России стартовал первый день выборов депутатов Госдумы VIII созыва, глав субъектов и депутатов региональных законодательных органов власти. Жители центральной части страны только начинают раскачиваться и выдвигаться в сторону избирательных участков, тогда как сибиряки и дальневосточники уже отдали свои голоса.

В центре внимания – Чукотка, которая каждый год доказывает свой статус одного из самых активно голосующих регионов. Сегодня жители полуострова прыгнули выше головы: за первые четыре часа 17 сентября на участки, несмотря на будний день, пришло 15% избирателей (около пяти тысяч человек). На прошлых выборах в Госдуму 2016 года к этому времени проголосовали 33% избирателей, но тогда страна голосовала всего один день.

wikipedia.org / Ansgar Walk / CC BY-SA 3.0

Не отстает и Красноярский край. Там к полудню 17 сентября на избирательных участках уже скопились очереди из желающих поставить галочку в бюллетень. Председателю избирательной комиссии региона Алексею Подушкину даже пришлось объясняться перед журналистами и напоминать землякам, что голосовать можно с 17 по 19 сентября включительно.

Самым активным избирателем Приморья стал глава региона Олег Кожемяко, который ни свет ни заря явился на участок № 727 по месту прописки вместе с женой. Управленец похвастался, что на выборы ходит с 1982 года – так активно проявлять гражданскую позицию Кожемяко, по его же признанию, научила армия. К тому же в памяти свежи воспоминания о подарках, которые раньше доставались только самым ранним посетителям избирательных участков.

«Раньше всегда ходили голосовать с родителями. Тому, кто пришел первым, обычно давали какие-то подарки, поздравляли. Это создавало ощущение праздника», — объяснил Кожемяко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

100-летняя участница войны Наталья Федоровна Серебрянникова, которая стала гвоздем программы первого дня голосования в Анжеро-Судженске (Кемеровская область), на выборы ходит, пожалуй, еще дольше, чем глава Приморья. Чтобы не подвергать пожилую женщину риску заражения коронавирусом, избирательную урну принесли прямо в ее дом. Серебрянникова отдала свой голос и поделилась небольшим советом с чиновниками.

«Депутатам надо быть честными ко всему народу, — подчеркнула ветеран. — Чтобы его не обижали».

Такая гражданская активность достойна похвалы, посчитал кемеровский избирком, и, дабы вдохновить молодежь на аналогичные подвиги, ввел для несовершеннолетних избирателей поощрительный приз. Каждого юного жителя Кемеровской области, что пришел на участок, будут угощать пирожными с символикой выборов.

altai-republic.ru / Республика Алтай

Досталось ли что-нибудь изнуренным утренней прогулкой алтайским верблюдам – доподлинно неизвестно. Жители села Жана-Аул Республики Алтай прибыли на избирательные участки прямо на двугорбых скакунах, «припарковав» их на время голосования.

А в Магадане участок впервые организовали прямо в здании аэропорта, чтобы пассажиры не теряли время в ожидании своего рейса.

Жители Забайкалья в первый день голосования решили совместить приятное с полезным – местные молодожены заключили брачный союз прямо в спортивном зале школы, где организованы выборы. Таким образом, новоиспеченные супруги решили исполнить сразу два гражданских долга за раз.

Доброе утро, камрады! Сегодня стартовал первый день голосования. Вот так пара из Забайкалья показывает диванным экспертам, что даже такой светлый праздник, как свадьба, не повод отказываться от выполнения гражданского долга pic.twitter.com/s8vmtQ9pAQ — Командир Полка (@kompolk) September 17, 2021

Не обошлось и без небольшого скандала. На Камчатке волонтеры одного из избирательных участков работали на улице, проводя голосование среди населения в рамках проекта «Решаем вместе» (региональный проект по формированию городской среды). Это не понравилось двум общественным активистам, которые раскритиковали их и заставили ретироваться на территорию ближайшей школы.