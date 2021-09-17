Приложение «Навальный» удалено из App Store и Google Play

Сотрудники Роскомнадзора добились удаления приложения «Навальный» от компаний Apple и Google.

Пользователи рассказали, что при попытке обновить программу в Apple появляется сообщение, что ее нет в системе. Аналогичная ситуация наблюдается и у людей, чьи телефоны работают на базе Android, сообщает ТАСС.

Роскомнадзор в августе обратился к компаниям с требованием ограничить доступ к ресурсу, связанному с ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России). Сотрудники ведомства пояснили, что если приложение не будет удалено, то международные организации могут получить внушительные штрафы.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России