«Им принимать важнейшие законы»: челябинский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пришел на избирательный участок. Он проголосовал на выборах в Госдуму.

Глава региона принял участие в голосовании вместе с супругой Ириной. По традиции, они заполнили бюллетени на участке, расположенном в здании школы №92 в Металлургическом районе Челябинска.

«Мы выбираем депутатов нового созыва, им принимать важнейшие законы, которые во многом будут определять вектор развития страны», — приводит слова Алексея Текслера его пресс-служба.

Выборы депутатов Госдумы проходят в России с 17 по 19 сентября. В Челябинской области работают 2303 избирательных участка.