Зеленский будет бороться с «Северным потоком — 2» при помощи спецслужб и «Нафтогаза»

Действующий президент Украины не смог остановить строительство «Северного потока — 2» с помощью международных партнеров (США отказались от давления на проект), но пытается снизить риски для Киева от работы газопровода в обход Украины. Для этого Владимир Зеленский создал рабочую группу с участием министра энергетики, глав СБУ, СНБО и «Нафтогаза».

Группа должна подготовить предложения «по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства» от сооружения российских газопроводов, потенциально снижающих транзит газа в Европу через Украину. Ее возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен оказывать «дружественное» давление на США и Германию после введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». Остановить строительство газопровода уже невозможно, но в силах Вашингтона установить лимит на его загрузку топливом, считают эксперты.

Важно знать

Прибыль Украины от транзита газа в прошлом году оценивалась в 7 млрд долларов — это практически одна четвертая от всего бюджета страны (около 40 млрд долларов в 2021 году). Более того, часть транзитного объема использовалась самой Украиной: топливо страна выкупает у Евросоюза.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Штаты вместе с Германией, заинтересованной в импорте российского газа, предложили Украине развивать «зеленую» энергетику из возобновляемых источников. В украинские ветряные мельницы, солнечные батареи и гидроэлектростанции Вашингтон и Берлин готовы инвестировать один миллиард долларов, но компенсировать потерю «транзитных» доходов эти целевые средства не смогут.

Следуя западным рекомендациям, Украина и без того настроила немалые мощности альтернативной энергетики, что спровоцировало рост тарифов для внутренних потребителей — такая электроэнергия стоит дорого.

Отказ от «зеленого» курса испортит отношения Киева со странами Евросоюза, а дальнейший переход страны на возобновляемую энергетику может привести к краху модели энергорынка. Как оказалось, украинский потребитель не способен платить столько же, сколько немецкий. Подробнее о том, как Запад подложил Украине «зеленую свинью» — в нашей статье.