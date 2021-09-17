Глава ДНР Пушилин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы.

Пушилин отметил, что в нынешнем году у жителей ДНР впервые появилась возможность проголосовать на выборах в Госдуму. По его словам, это является историческим событием.

«Я рад и горд, что такая возможность у нас, наконец, появилась. Почему это нужно? Все просто. Мы сегодня и в последующие два дня выбираем свое будущее, будущее своих детей и вообще будущее нашей большой Родины – России», — пояснил глава ДНР.

Напомним, с 17 по 19 сентября в России проходят избирательные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы. На места в Госдуме претендуют почти шесть тысяч кандидатов. Конкурс составил 13 человек на место.