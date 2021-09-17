Возможности российских банков и МФО в сфере потребкредитования ограничатся

Банк России ограничит выдачу некоторых видов ссуд на фоне ситуации в области потребительского кредитования. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Центробанк РФ утвердит такие меры сразу, как только получит необходимые полномочия. Законопроект, расширяющий инструментарий финансового регулятора, уже внесен в Госдуму. Однако он пока не принят из-за разногласий с правительством, уточнила Набиуллина в интервью РБК.

«Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения», — рассказала глава ЦБ.

Проект закона о прямых количественных ограничениях в области кредитования был внесен в ГД в марте 2021 года. Его принятие даст Банку России возможность запрещать кредитным и микрофинансовым организациям выдавать ряд займов сверх утвержденного лимита.