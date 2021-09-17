«Пошумят и все»: американист Рогулев о последствиях скандала между Францией и США

Американская газета The New York Times предрекла Западу раскол из-за скандала, разгоревшегося между Францией и США. Напомним, накануне Австралия объявила о том, что разрывает контракт с Парижем на строительство 12 атомных подлодок стоимостью $66 млрд. В то же время президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о новой сделке с Канберрой — как раз на производство подводных кораблей, которое обеспечат Лондон и Вашингтон.

Французские власти закономерно обвинили США в срыве «рекордного оборонного контракта» и в качестве ответной реакции без промедления отменили все праздничные мероприятия, приуроченные к 240-летней годовщине Чесапикского сражения (решающее морское сражение в войне Соединенных Штатов за независимость, – Прим. ред.).

Между тем во французском издании La Tribune уже подсчитали, что верфи Naval Group, которая и должна была заниматься строительством подлодок, потребуется несколько лет, чтобы оправиться от коммерческих потерь. По словам журналистов, чтобы остаться на плаву, компании придется сокращать не только штат сотрудников, но и производственные мощности.

ТАСС / Anton Raharjo

«Злые языки уже считают, что нынешняя ситуация — это возвращение в прошлое, когда Naval Group еще называлась управлением судостроения (DCN) и жила только за счет государственных заказов», — констатировали французы.

Разъяренные подлостью казалось бы дружественного государства власти Франции пришли к выводу, что Белый дом при Байдене ничем не отличается администрации 45-го президента США Дональда Трампа.

facebook.com / Joe Biden / Donald J. Trump

Позже в американской газете The Politico сделали к этому заявлению небольшую ремарку — мол, разница все-таки есть. А заключается она в том, что предшественник Байдена «выражал пренебрежение к союзникам» в основном через Twitter, в то время как 78-летний демократ делает это на пресс-конференциях.

«Австралийско-американо-британский альянс [AUKUS] является жестоким напоминанием Франции о том, что партнеры и союзники все еще не воспринимают ее как надежного партнера, с которым они могут создать альтернативу США», – считают американцы.

В статье NYT в свою очередь подчеркнули, что «украсть» многомиллиардный контракт у страны-партнера США подтолкнула конфронтация с Китаем.

«Объявляя о сделке в среду, г-н Байден сказал, что она призвана укрепить союзы и обновить их по мере изменения стратегических приоритетов. Но, приближая тихоокеанского союзника [Австралию] к встрече с Китаем, он, похоже, оттолкнул важного европейского союзника и обострил и без того напряженные отношения с Пекином», — рассудили в The New York Times.

Prt Scr youtube.com / ПостНаука

Мнение американских журналистов разделяет и директор российского Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. В беседе с «Политикой Сегодня» он подчеркнул, что Вашингтон действует в свойственной для него манере — преследует исключительно собственные интересы, главный из которых — противостояние с Китаем.

Однако громкий скандал, по мнению политолога, не сулит американской стороне потерей союзника в лице Франции.

«Ну, они [Франция] пошумят, попротестуют и все. А что они могут сделать? Они зависимы от Соединенных Штатов и никуда эта зависимость не денется. Да, это такой трещинкой-то будет, конечно. Может, будет расширяться. Но пока в ближайшем будущем это ничем не грозит США, а европейцам деваться некуда», — резюмировал эксперт.

Австралия и французская верфь Naval Group заключили контракт на строительство атомных подлодок еще в 2016 году. Эта сделка должна была стать самой дорогой в истории австралийского ВМФ.