На платформу онлайн-голосования в Москве поступают около 50 тыс. запросов ежесекундно

Система онлайн-голосования получает около 50 тыс. запросов ежесекундно, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Платформа для дистанционного электронного голосования справляется с нагрузкой. По словам Венедиктова, система выстраивает очередь для обработки.

«Всем показывают "часики", но мы так и ожидали», — сказал глава штаба.

Венедиктов добавил, что электронные избиратели по выборам в Мосгордуму голосуют активно. Явка составила уже 3%.

Глава штаба отметил, что наблюдателями на выборах выступили около 16 тыс. человек. Более 80% участников зарегистрировали в приложении «Мобильный избиратель».

Выборы в Госдуму будут проходить с 17 по 19 сентября. Результаты будут известны не ранее 20 сентября.