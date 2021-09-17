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Жители алтайского села приехали на избирательный участок на лошадях

Жители алтайского села приехали на избирательный участок на лошадях

Избиратели прибыли на участок для голосования в алтайском селе Жана-Аул в Кош-Агачском районе на верблюдах и лошадях.

Высокогорное село расположилось почти на границе России с Монголией. Численность избирателей в этом регионе составляет всего около 500 человек, все они являются представителями казахского этноса.

Выборы в Госдуму пройдут на территории России с 17 по 19 сентября. ЦИК приняла решение провести голосование в течение трех дней, чтобы избежать скопления людей на участках в период пандемии коронавируса. Подсчет голосов будет производиться в последний день мероприятия.