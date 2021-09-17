Сергей Аксенов отдал свой голос на выборах в Государственную думу

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах в Государственную думу РФ — на полуострове открылись все избирательные участки для голосования.

Как рассказал глава избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в Крыму образовано три одномандатных избирательных округа, общее число избирателей составляет 1 миллион 480 тысяч 652 жителя.

«Своевременно открылись все 1132 избирательных участка. Каких-либо препятствий для того, чтобы осуществить свое конституционное право — прийти и проголосовать — нет», — сообщил Малышев.

Глава республиканского ЦИК отметил, что жители Крыма также получили возможность сделать прививку от коронавируса прямо на избирательных участках. Для этих целей было открыто 245 пунктов по проведению вакцинации.

Напомним, что выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.