Британский суд засекретил завещание принца Филиппа ради защиты репутации Елизаветы II

Завещание супруга Елизаветы II, герцога Эдинбургского засекречено на 90 лет по решению Высокого суда Лондона ради защиты чести, достоинства и репутации британской королевы.

О решении суда сообщил председатель подразделения по семейным делам Эндрю Макфарлейн. По его словам, сокрытие завещания члена королевской семьи на долгие десятилетия является обычной традицией. Документ с последней волей монарха может долго оставаться запечатанным в отличие от завещания обычного человека.

Макфарлейн уточнил, что ни он, ни кто-либо другой из Высокого суда Лондона не ознакомился с завещанием принца Филиппа — все 90 лет документ будет храниться в сейфе председателя подразделения по семейным делам.

«Необходимо увеличить степень защиты действительно личных аспектов жизни людей из этой небольшой группы, чтобы сохранить достоинство Суверена [королевы Елизаветы II] и близких членов ее семьи», — объяснил Эндрю Макфарлейн.

Подобная традиция нарушалась лишь однажды — после трагической гибели принцессы Дианы. В 1997 году суд решил обнародовать завещание Леди Ди из-за бурной общественной реакции на ее смерть. Она оставила имущество в доверительном управлении для сыновей — принцам Гарри и Уильяму — по достижении 25 лет.