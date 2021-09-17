Врио главы Хабаровского края Дегтярев вместе с семьей проголосовал на думских выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в голосовании на выборах депутатов и главы региона.

Он приехал на избирательный участок вместе с семьей. По словам Дегтярева, в Хабаровске учатся трое его сыновей. Именно поэтому этот город для врио главы региона — «не просто прописка». Михаил Дегтярев отдал свой голос на избирательном участке №196, расположенном в здании Центра управления Дальневосточной железной дороги.

С 17 по 19 сентября в Хабаровском крае проходят выборы депутатов и главы региона. К тому же гражданам предстоит выбрать депутата законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и органы местного самоуправления.