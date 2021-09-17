Вологодская область едва не потеряла губернатора из-за неисправного вертолета

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников вместе с журналистами отправился на вертолете в поселок Депо Вытегорского района, где накануне состоялось открытие Дома культуры после основательной реконструкции.

Однако добраться до места назначения главе региона не удалось — вертолет вынужденно отправился обратно в Вологду. Причиной стали неполадки в оборудовании воздушного судна, обнаружившиеся во время полета.

Как пишут местные СМИ, жизни всех пассажиров практически висели на волоске — из-за неисправности появилась угроза крушения. По рассказам очевидцев, Кувшинников, приземлившись в Вологде, с гневной речью обрушился на авиаторов, которые не проконтролировали состояние техники.

Начальник Вологодского авиаотряда в свою очередь назвал ситуацию «штатной». Впрочем, и конкретных причин сорванного полета называть не стал, бросив только, что это «коммерческая тайна».

Ранее туристический вертолет Ми-8 потерпел крушение на юге Камчатки. Машина вместе с 16 пассажирами и экипажем рухнула в Курильское озеро. В результате катастрофы погибли восемь человек.