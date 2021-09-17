Правительство России утвердило даты выходных и праздников в 2022 году

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных днях на 2022 год. Об этом рассказали представители кабмина.

Так, новогодние праздники пройдут с 1 по 9 января. В сообщении уточнили, что 1 и 2 января, выпавшие на выходные, будут перенесены на 3 и 10 мая того же года соответственно. Помимо этого, промежутки с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая следующего года также обозначены как праздничные периоды.

По традиции нерабочими днями остались 23 февраля, 6, 7 и 8 марта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность сокращения январских праздников в пользу майских. По его словам, пополнение весенних выходных вряд ли будет осуществляться за счет других нерабочих дней.