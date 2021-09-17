Лукашенко поздравил жителей Белоруссии с недавно утвержденным Днем народного единства

Белорусский президент Александр Лукашенко впервые поздравил граждан республики с недавно утвержденным праздником — Днем народного единства, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам белорусского лидера, жители страны сумели пройти через тяжелые испытания, включая Великую Отечественную войну, 90-е и гибридную войну, и сохранить свое государство.

«Это наша страна — Беларусь, благодаря которой мы остаемся одним народом», — отметил Лукашенко.

Глава республики добавил, что День народного единства впервые отмечается на территории Белоруссии. Этот новый государственный праздник обращает внимание людей к судьбоносным событиям белорусской истории.

Инициатива по установлению в Белоруссии нового государственного праздника прозвучала в феврале 2021 года во время проведения Всебелорусского народного собрания. Александр Лукашенко одобрил проект и 7 июня подписал указ об учреждении Дня народного единства.