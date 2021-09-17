В Кемеровской области на выборах проголосовала 100-летняя участница войны

Ветеран Великой Отечественной войны Наталья Серебрянникова проголосовала на выборах в Кемеровской области. Женщине в этом году исполнилось 100 лет.

Участница боевых действий проживает в Анжеро-Судженске. Она служила старшей операционной сестрой на советско-китайской границе. Работала в 311-м военном госпитале. С 1939 по 1945 годы сдала 11 литров крови, практически не отходила от операционного стола. Когда закончилась война, Серебрянникова имела звание старшего лейтенанта.

Женщина продолжала работать медсестрой и после окончания боевых действий. Ее стаж в городской больнице составляет более 38 лет.