Житель Читы получил шесть лет тюрьмы за оправдание теракта в здании ФСБ

Первый восточный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима жителя Читы, обвиняемого в оправдании теракта, которой произошел в здании УФСБ в Архангельске.

В ходе судебных заседаний было установлено, что злоумышленник, осознавая общественную опасность своих действий в нарушение федерального законодательства о противодействии терроризму, опубликовал в интернете материалы, оправдывающие теракт в здании архангельского областного УФСБ в 2018 году, рассказали в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета»). Дело рассматривала коллегия из трех федеральных судов Первого восточного окружного военного суда в Хабаровске.

В ходе следствия обвиняемый угрожал причинением вреда сотрудникам правоохранительных органов и зданиям, которые принадлежат органам безопасности.