Избирательные участки начали работу в Калининграде

Первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва начался в Калининграде.

Россияне смогут прийти на избирательные участки в любой из трех дней в период с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00 по местному времени. Трехдневный формат выборов в Госдуму установлен, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.

В 12 регионах России также пройдут выборы губернаторов. Новых глав субъекта смогут выбрать жители Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей, а также Мордовии, Тывы, Чечни и Хабаровского края. Местные парламенты проведут выборы губернаторов в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Жители 50 регионов также изберут депутатов местных законодательных собраний и представительных органов муниципальных образований.