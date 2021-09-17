Минобороны может включить закупку Checkmate в госпрограмму вооружений

Вопрос закупки однодвигательных истребителей Checkmate в рамках будущей госпрограммы вооружения готово рассмотреть Минобороны, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Речь идет о госпрограмме вооружений на 2024–2033 годы. Сейчас военное ведомство изучает надежность истребителя с учетом наличия только одного двигателя в Checkmate. Напомним, что зарубежные страны в основном используют однодвигательные военные самолеты.

По мнению Борисова, наличие истребителя на вооружении российской армии поспособствует экспорту нового летательного аппарата. Checkmate впервые презентовали минувшим летом на авиасалоне МАКС, его позиционируют как конкурента американского истребителя F-35A Lightning II. Самолет ориентирован на страны Африки, Индию и Вьетнам.