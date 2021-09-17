Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах депутатов Госдумы и заксобрания

Губернатор Красноярского края Александр Усс проголосовал на выборах Законодательного Собрания региона и депутатов Государственной Думы России VIII созыва.

Усс в 09:00 посетил избирательный участок в лицее №2. Губернатор сообщил журналистам, что

уже сделал свой выбор. По мнению главы региона, он очевиден для большинства красноярцев. Усс отметил важность Госдумы и регионального заксобрания, подчеркнув, что от них многое зависит.

На территории Красноярского края функционирует 2135 избирательных участков, сообщает издание «Дела». Еще 26 дополнительных участков создано в местах временного пребывания граждан.

В этом году в связи с мерами по профилактике распространения коронавируса голосование будет проходить три дня: 17, 18 и 19 сентября. Проголосовать можно будет с 08:00 до 20:00. Итоги выборов станут известны 20 сентября.