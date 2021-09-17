Олег Кожемяко проголосовал на думских выборах одним из первых в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проголосовал на думских выборах по месту прописки, став одним из первых реализовавших свое избирательное право жителей региона.

Кожемяко вместе с супругой Ириной посетил избирательный участок №727, проголосовав за депутатов Госдумы и кандидатов в законодатели регионального заксобрания. Губернатор подчеркнул, что участвует в выборах с тех пор, как в 1982 году вернулся из армии, и всегда делает это с удовольствием.

По словам политика, на участках соблюдаются правила эпидемиологической безопасности. Желающие могут проголосовать в пятницу. Если будет хорошая погода, на выходные лучше отправиться на природу или заняться личными делами, заключил Кожемяко.