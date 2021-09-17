Глава Кузбасса Сергей Цивилев посетил избирательный участок в первый день выборов в Госдуму.

Губернатор пришел на избирательный участок вместе супругой Анной Цивилевой. Он отметил, что выборы — это историческое событие, праздник для всей страны. Цивилев подчеркнул, что голосование — это возможность для каждого повлиять на будущее всей страны и Кузбасса в частности.

«В процессе голосования оценил, как оборудованы избирательные участки. Могу сказать, что все четко, хорошо организовано», — заявил Цивилев.

Сейчас в Кемеровской области проходит 19 избирательных кампаний, включая выборы в Госдуму VIII созыва. Будет обновлен Совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке. Довыборы в областной парламент пройдут по 22-му округу в Мысках.