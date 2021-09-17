Правительство России опубликовало график выходных в 2022 году

Правительство России определило календарь выходных дней в 2022 году: новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января, а 31 декабря 2021 года станет нерабочим днем.

Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта. Выходные дни 1 и 2 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно, информирует жителей страны официальный Telegram-канал кабинета министров.

Изменения коснутся и майских праздников — они перенесутся на периоды с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, также удастся отдохнуть 23 февраля. С 11 по 13 июня тоже работать не придется, как и с 4 по 7 ноября. Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин также подписал постановление, согласно которому 31 декабря россияне тоже не пойдут на работу: день объявлен выходным.