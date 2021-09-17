Скандал с атомными подлодками привел к отмене французского торжества в США

Французское посольство в Вашингтоне отменило торжественное мероприятие в США после скандала с подлодками.

Дипломаты из Франции отменили торжества по случаю 240-летней годовщины Чесапикского сражения времен Войны за независимость США. Тогда французский флот победил британский. Решение было принято на фоне скандала со срывом сделки между Парижем и Канберрой на поставку подлодок из-за предложения США и Великобритании, передает Agence France-Presse.

Канберра, Лондон и Вашингтон 16 сентября договорились создать новое партнерство в области безопасности — AUKUS, согласно которому Австралия при содействии США и Британии построит по меньшей мере восемь атомных подлодок. Дело в том, что новая договоренность привела к разрыву крупнейшего в истории оборонного контракта между Канберрой и Парижем. Франция расценила такой шаг как удар в спину.