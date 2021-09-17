Глава ЦБ Набиуллина допустила пик инфляции в России в сентябре

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предрекла экономике страны пик инфляции в сентябре.

Набиуллина в интервью РБК сообщила, что Россия находится на пиковых значениях годовой инфляции. В четвертом квартале ожидается снижение этого показателя.

Глава ЦБ отметила, что в сентябре ожидается некоторое повышение годовых показателей. Прежде всего это будет связано с эффектом базы, поскольку в сентябре 2020 года в России было небольшое снижение цен — на 0,1 процента.

Эффект от ужесточения денежно-кредитной политики должен сказаться после сентября. Она проводится ЦБ с марта.

Набиуллина отметила, что в сентябре также будет исчерпываться эффект разовых факторов. Она выразила надежду, что пиковые значения и потолок возможной инфляции не превысит 7%.