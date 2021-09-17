Жители Крыма приступили к голосованию на выборах в Госдуму

Голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва началось в Крыму.

Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени. Жители Крыма смогут проголосовать в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.

Центризбирком решил продлить выборы до трех дней, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом среди избирателей. Результаты голосования станут известны 20 сентября, в понедельник.

Президент России Владимир Путин в преддверии выборов призвал жителей страны к ответственному подходу. Он отметил, что избрание нового состава Государственной думы является важнейшим событием в жизни общества и страны.

Помимо думских выборов, в девяти субъектах России пройдет голосование по выбору глав региона. Еще в 39 областях будет выбран местный парламент. В период с 17 по 19 сентября также пройдут муниципальные выборы.