Петербуржцы начали выбирать новый состав Госдумы и Заксобрания

Избирательные участки Санкт-Петербурга начали свою работу в 8:00 по московскому времени в первый день голосования на выборах в Госдуму.

В период с 17 по 19 сентября петербуржцам также предстоит выбрать новый состав Заксобрания VII созыва. Трехдневный формат выборов был принят ЦИК для уменьшения рисков распространения коронавирусной инфекции среди избирателей на участках. Итоги голосования будут подведены 20 сентября.

Участки для голосования будут работать три дня с 8:00 до 20:00 по местному времени. Всего в России и за ее пределами 17 сентября будут открыты более 96 тысяч пунктов голосования.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе своего обращения призвал россиян выбрать таких депутатов, «которые будут работать в интересах нашего народа и каждого гражданина».