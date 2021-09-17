Избирательные участки начали работать в Краснодарском крае

Жители Краснодарского края начали голосовать на выборах в Государственную думу VIII созыва. Отдать свой голос можно будет в течение трех дней.

Граждане смогут проголосовать с 17 по 19 сентября. Такое решение было принято во избежание скопления большого количества людей на избирательных участках, а также для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Жители Краснодарского края поставят отметку в бюллетени из списка кандидатов в Госдуму. Итоги голосования будут объявлены утром в понедельник, 20 сентября.

С 17 по 19 сентября в России проходят парламентские выборы. Жители страны также выберут глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов. Основной день голосования назначен на 19 сентября. Избирательные участки будут функционировать с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Президент России Владимир Путин призвал граждан ответственно подойти к выборам в Государственную думу, чтобы к власти пришли авторитетные и деятельные люди, умеющие исполнять свои обещания.