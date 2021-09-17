Избирательные участки для выборов депутатов в Госдуму открылись в Москве

Первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва стартовал в Москве.

Участки для избирателей открыли свои двери с восьми утра. Жители российской столицы могут прийти на избирательные участки в любой из трех дней с 17 по 19 сентября. Москвичи также могут отдать голос за любого кандидата в дистанционном формате. Результаты голосования станут известны в понедельник, 20 сентября.

ЦИК продлил срок голосования на выборах до трех дней, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что все члены избиркомов прошли вакцинацию от COVID-19, либо переболели и имеют иммунитет к вирусу. Все участки будут оборудованы термометрией, гражданам будут выдавать защитные медицинские маски и индивидуальные шариковые ручки.