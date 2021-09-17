Вице-премьер Трутнев проголосовал на выборах в Госдуму в Чите

Полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на избирательном участке № 142 в здании читинской Центральной детской музыкальной школы.

Трутнев находится в Забайкальском крае с рабочей поездкой. Чиновник подчеркнул, что «должен голосовать на Дальнем Востоке», поскольку это его «работа» и ответственность.

«Я здесь бываю во всех регионах, для меня это действительно важно очень», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Он отметил, что считает подготовкой к выборам процесс развития Дальнего Востока, помощь в строительстве больниц, школ и детских садов, реализацию тысяч новых проектов.

Кроме Трутнева утром в пятницу уже проголосовали глава Якутии Айсен Николаев, а также губернаторы ЕАО Ростислав Гольдштейн и Амурской области Василий Орлов и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.