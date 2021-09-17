Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Российский «Спутник V» помог спасти жизни тысячи жителей Индии

Российский «Спутник V» помог спасти жизни тысячи жителей Индии

Директор международного форума БРИКС Пурнима Ананд рассказала, как поставки российской вакцины помогли подавить вспышку коронавируса в Индии.

В настоящее время Индия стоит на втором месте в мировом рейтинге заболеваемости коронавирусом — 33,3 млн случаев. Первыми в списке стоят США с 41,6 млн случаев.

Так, в мае в Индии в связи с появлением нового дельта-штамма произошел пик случаев COVID-19, это связано с густонаселенностью и большой плотностью жителей в городах.

«Россия и страны БРИКС сразу же пришли нам на помощь. РФ поставила в Индию партии первой вакцины от коронавируса «Спутник V», и это позволило нам ускорить темпы вакцинации и спасти многие тысячи жизней», - отметила в интервью «Известиям» Пурнима Ананд.

После этого РФ наладила производство своих вакцин в Индии, теперь «Спутник V» производят на местных предприятиях. Очень ценно, что во время пандемии COVID-19 между Россией и Индией сохранился такой уровень сотрудничества, резюмировала директор международного форума БРИКС.