Российский «Спутник V» помог спасти жизни тысячи жителей Индии

Директор международного форума БРИКС Пурнима Ананд рассказала, как поставки российской вакцины помогли подавить вспышку коронавируса в Индии.

В настоящее время Индия стоит на втором месте в мировом рейтинге заболеваемости коронавирусом — 33,3 млн случаев. Первыми в списке стоят США с 41,6 млн случаев.

Так, в мае в Индии в связи с появлением нового дельта-штамма произошел пик случаев COVID-19, это связано с густонаселенностью и большой плотностью жителей в городах.

«Россия и страны БРИКС сразу же пришли нам на помощь. РФ поставила в Индию партии первой вакцины от коронавируса «Спутник V», и это позволило нам ускорить темпы вакцинации и спасти многие тысячи жизней», - отметила в интервью «Известиям» Пурнима Ананд.

После этого РФ наладила производство своих вакцин в Индии, теперь «Спутник V» производят на местных предприятиях. Очень ценно, что во время пандемии COVID-19 между Россией и Индией сохранился такой уровень сотрудничества, резюмировала директор международного форума БРИКС.