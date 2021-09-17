Голосование на выборах депутатов в Госдуму началось в Самарской области

Избирательные участки в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва открылись в Самарской, Астраханской, Ульяновской областях и Удмуртии.

Жители этих регионов смогут принять участие в выборах в период с 17 по 19 сентября. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Трехдневный формат голосования введен с целью минимизировать скопление людей и снизить вероятность распространения коронавируса в период пандемии.

Президент России Владимир Путин в преддверии начала голосования обратился к россиянам. Он призвал жителей страны ответственно отнестись к выборам в Госдуму.

Кроме думских выборов в эти три дня пройдет избрание глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов. В этот период также состоятся муниципальные выборы.