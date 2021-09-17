Глава ЦБ рассказала, как вакцинация от COVID-19 влияет на экономику страны

Высокие темпы вакцинации от коронавируса позитивно сказываются на экономическом росте. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

По словам главы ЦБ, чем выше уровень вакцинации в стране, тем более позитивно это влияет на экономический рост. Набиуллина объяснила, что при большом количестве привитых возникает меньше рисков к локдауну из-за снижения негативных последствий даже от новых штаммов коронавируса. Она отметила, что отсутствие новых ограничений положительно влияет на инвестиционную активность.

Набиуллина в то же время заявила, что текущий уровень вакцинации является недостаточным. Она отметила, что этого уровня не хватает для защиты здоровья человека, а также его родных, близких и круга общения. Об этом информирует РБК.