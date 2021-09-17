Голосование на выборах в Госдуму стартовало в Уральском федеральном округе

Жители Уральского федерального округа начали голосовать на выборах в Госдуму. В этом году будет избран VIII созыв нижней палаты Федерального собрания.

Голосование в этом году продлится три дня с 17 до 19 сентября включительно. Такое решение принято для того, чтобы обезопасить россиян в период пандемии. Избирательные участки закроются 19 сентября в 20:00 по местному времени. Итоги выборов подведут на утро 20 сентября.

Помимо избирателей в Уральском федеральном округе проголосовать уже могут жители Башкирии, Оренбургской области и Пермского края. Всего будет выбрано 450 депутатов Госдумы. Половина парламентариев получит мандат в результате голосования по партийным спискам, остальных депутатов выберут в 225 одномандатных округах России.