«Локомотив» продлил безвыигрышную серию в еврокубках в матче с «Марселем»

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» из Франции в первой игре группового этапа Лиги Европы. Эта игра стала для российского коллектива 12-й без побед в еврокубках.

Железнодорожники восемь раз проиграли и четыре матча свели к ничьей. «Локомотив» последний раз побеждал в 2019 году против немецкого «Байера» в Лиге чемпионов. Та игра закончилась со счетом 2:1.

В матче с «Марселем» на 59-й счет открыл полузащитник французской команды Дженгиз Ундер. Турок заработал и точно реализовал пенальти. Правила на нем нарушил защитник «Локомотива» Наир Тикнизян. За этот фол он получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. В составе москвичей уже в позитивном ключе отметился Фаустино Анджори. Он отличился в самой концовке матча на 89-й минуте.

По результатам первого тура «Локомотив» занимает третью строчку группы E. В параллельном матче этой группы турецкий «Галатасарай» одержал победу над итальянским «Лацио», с которым российский коллектив встретится 30 сентября.