Первый день голосования наступил в Омской области

С 17 по 19 сентября в России проходит голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва, двери избирательных участков в Омской области уже открылись для жителей.

Итоги подведут 20 сентября. Сейчас же россияне могут голосовать за кандидатов. Поставить отметку в бюллетенях со списками они смогут дистанционно или же придя на участок в любой из трех отведенных на это дней.

Российские власти сделали процедуру в этом году трехдневной для снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции среди пришедших на участок граждан. Поэтому избирателям также выдадут медицинские маски и другие средства защиты.

Основной день голосования назначен на 19 сентября, параллельно пройдут муниципальные выборы. Избирательные участки будут работать три дня с 8:00 до 20:00 по местному времени.