Выборы в Госдуму пройдут под мониторингом 250 тыс. обученных наблюдателей

К выборам в Государственную думу обучили 250 тыс. наблюдателей, 100 тыс. из них направят на участки от региональных Общественных палат (ОП).

Обучение специалистов проходило при поддержке ОП России, ОП субъектов Федерации и ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Остальные 150 тыс. человек прошли обучение «по заявкам» кандидатов и партии, и они направят этих избирателей на участки.

Секретарь ОП России Лидия Михеева заявила, что благодаря программе «Мобильной наблюдатель» у людей появится возможность сообщать в ситуационный центр о нарушениях на избирательных участках. Обработкой этой информации займутся 40 волонтеров.

Региональные ОП будут также принимать заявки от людей, которые хотят принять участие в видеонаблюдении за голосованием из специализированных центров. Они возведены во всех субъектах России.