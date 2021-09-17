Жители Томской области начали голосование на выборах в Госдуму

Голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва стартовало в Томской области.

Избирательные участки в это же время открылись в Туве, Красноярском и Алтайском крае, Республике Алтай, а также в Новосибирской, Кемеровской областях и Хакасии. Жители этих регионов смогут проголосовать в любой день с 17 по 19 сентября.

В России было принято решение о трехдневном голосовании, чтобы не допустить распространения коронавируса. 20 сентября будут известны итоги голосования.

Кроме депутатов Госдумы гражданам страны предстоит избрать глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов. В эти три дня также состоятся муниципальные выборы. Основным днем голосования является 19 сентября.