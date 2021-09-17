Избирательные участки открылись для жителей Новосибирской области

Первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва наступил для жителей Новосибирской области, Кемеровской области и Хакасии.

Избирательные участки будут работать с 17 по 19 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени. Трехдневная длительность связана с желанием российских властей защитить граждан от опасности распространения коронавирусной инфекции, которая возрастает в местах столпотворений.

Жители регионов могут прийти и поставить отметки в бюллетенях со списками кандидатов лично или сделать это из дома в онлайн-режиме. 20 сентября будут подведены итоги. Россиянам предстоит избрать не только депутатов Госдумы VIII созыва, но и глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.