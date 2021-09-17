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Избирательные участки открылись для жителей Новосибирской области

Избирательные участки открылись для жителей Новосибирской области

Первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва наступил для жителей Новосибирской области, Кемеровской области и Хакасии.

Избирательные участки будут работать с 17 по 19 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени. Трехдневная длительность связана с желанием российских властей защитить граждан от опасности распространения коронавирусной инфекции, которая возрастает в местах столпотворений.

Жители регионов могут прийти и поставить отметки в бюллетенях со списками кандидатов лично или сделать это из дома в онлайн-режиме. 20 сентября будут подведены итоги. Россиянам предстоит избрать не только депутатов Госдумы VIII созыва, но и глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.