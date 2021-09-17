Наблюдатели из нескольких стран прибыли в Крым на выборы

Наблюдатели из нескольких стран мира, в списке которых Франция и Сербия, прибыли в Крым. Им предстоит наблюдать за выборами в Государственную думу.

Соответствующей информацией с РИА Новости поделился глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, группа состоит из девяти наблюдателей и экспертов. Среди них четыре француза и три серба, а также представители Туниса и Венесуэлы. Наблюдатели планируют посетить несколько избирательных участков на полуострове.

Добавим, недавно Европарламент в последней версии доклада об отношениях между Россией и ЕС утвердил поправку. Она призывает страны Европы применять санкции в отношении своих граждан за участие в наблюдении за голосованием в Крыму, которое назвали якобы «незаконным».