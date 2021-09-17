Центр видеонаблюдения за голосованием запустили в Екатеринбурге

Главный узел Центра видеонаблюдения за ходом голосования запустили в Дворце молодежи в Екатеринбурге.

Информацию об этом сообщил председатель региональной Общественной палаты Александр Левин. По его словам, общественные наблюдатели, а также наблюдатели от партий уже готовы к работе. Видеонаблюдение установлено на 1500 участках, на 993 избиркомах работают видеорегистраторы.

Также он подчеркнул, что Общественная палата будет тщательно следить за сообщениями в социальных сетях. В случае, если от граждан поступят сообщения о нарушениях на каком-либо избирательном участке, туда будут направлены уже подготовленные микроавтобусы.

Выборы депутатов в Государственную думу VIII созыва состоятся с 17 по 19 сентября. Они будут идти в течение трех дней. Такие меры были приняты для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.