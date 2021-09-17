Избирательные участки открылись в Бурятии и Иркутской области, в регионах началось голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва.

В связи с принятыми из-за пандемии коронавируса мерами, голосование в этом году будет проходить с 17 по 19 сентября. Жители Бурятии и Иркутской области смогут проголосовать за кандидатов в одномандатных округах и за указанные в бюллетенях партийные списки. Итоги голосования будут подведены в понедельник, 20 сентября.

Выборы в России стартовали 29 августа с досрочного голосования. Сделать свой выбор раньше других смогли россияне, которые находятся в удаленных и труднодоступных районах, на судах и полярных станциях. Последними в РФ закроются избирательные участки самого западного региона страны – Калининградской области. Голосование там закончится 19 сентября в 21:00 по московскому времени.