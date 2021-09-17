Дождь и раннее утро не стали помехой для голосования жителей Владивостока на выборах

Жители столицы Приморья с утра пятницы начали голосовать на выборах в региональный парламент и Государственную думу.

Избирательные участки открылись во Владивостоке в 08:00 по местному времени (01:00 по Москве). За ходом выборов следят наблюдатели. Избиратели постепенно начали стягиваться к местам голосования уже в начале девятого, сообщил посетивший один из участков в спальном районе города корреспондент РИА Новости.

Утром первого дня голосования в столице Приморья прохладно и дождливо. Тем не менее местные жители довольно активно идут голосовать, сообщили агентству на избирательном участке.

«С утра уже более десятка человек, для утра пятницы для нашего участка это довольно много», — сообщил собеседник агентства.

Голосование на думских выборах в этом году проходит с 17 по 19 сентября из-за введенных в связи с пандемией коронавируса санитарных мер. Избирательные участки уже открыты в Приморье, Магаданской области, Хабаровском крае, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в ЕАО.