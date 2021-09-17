Памфилова заявила о разнообразном выборе для избирателей на голосовании в России

Избирательная кампания внешне спокойная, но чувствуется накал борьбы и конкуренции. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Широкомасштабная избирательная кампания по выборам стартует в России, отметила Памфилова. По ее словам, граждане в некоторых регионах получат до девяти бюллетеней.

Памфилова рассказала, что в этом году было предъявлено рекордное количество агитационных материалов от политических партий. Председатель ЦИК отметила, что у избирателей существует широкий выбор кандидатов.

В этом году выборы пройдут в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Россияне, в частности, выберут новый состав Госдумы сроком на пять лет.