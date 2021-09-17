Выборы в ГД стартовали в Амурской области, Забайкалье и Якутии

Первый день голосования на выборах в Госдуму VIII созыва начался в Амурской области, Якутии и в Забайкальском крае.

Жители этих субъектов РФ смогут отдать свои голоса 17-19 сентября. Они поставят отметки в бюллетенях со списками кандидатов. Итоги голосования будут подведены утром 20 сентября.

Выборы пройдут в течение трех дней. Данные меры приняты для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Основной день голосования — 19 сентября.

Основная кампания, к которой приковано внимание — выборы депутатов Государственной думы VIII созыва. Их участниками являются 14 партий. Их последовательность была установлена с помощью жеребьевки.