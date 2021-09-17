Голосование на выборах депутатов Госдумы стартовало в Благовещенске

Избирательные участки Благовещенска открыли свои двери для жителей города. Они смогут принять участие в выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.

Голосование будет длиться три дня, с 17 по 19 сентября. Жители изъявят свою позицию посредством выставления отметки за приглянувшегося кандидата в бюллетенях. Результаты будут подсчитаны и обнародованы 20 сентября.

Часть регионов будет избирать не только депутатов ГД. Им предстоит проголосовать за глав субъектов, некоторые выберут депутатов в региональные парламенты. Также пройдут муниципальные выборы.

Избирательные участки будут открыты для всех желающих с 8:00 до 20:00 по местному времени. Меры трехдневного голосования помогут избежать массового скопления людей и, как следствие, распространения коронавирусной инфекции. Основной день назначен на 19 сентября.