Политолог Матвейчев уличил сотрудников ФБК в попытках дискредитировать Навального

Структуры блогера Алексея Навального могли нанять хакеров, чтобы подставить обвиненного в сливе базы данных активиста Федора Горожанко, считает политолог Олег Матвейчев.

По его мнению, все последние связанные с утечками данных инциденты призваны дискредитировать основателя ФБК1 (включенная в реестр выполняющих функции иностранного агента некоммерческих организаций НКО, запрещенная в России экстремистская организация) и его старые проекты. Об этом политолог рассказал ФАН.

Ранее интернет-издание Mash рассказало о хакерских действиях, которые могли вынудить сотрудницу банка преступить закон и предоставить банковские выписки Горожанко. Хакеры могли прибегнуть к шантажу и угрозам, считают в издании.

По словам одного из обвиняемых, информацию потребовали из ФБК. Соратники Навального позже обвинили Горожанко в сливе базы данных сторонников блогера. В качестве аргумента они использовали эти выписки.

Горожанко до 2019 года занимался почтовыми рассылками в качестве сотрудника НКО. По словам экс-директора ФБК Ивана Жданова, молодой человек якобы скачал и продал базу данных сторонников блогера. Доказательствами причастности Горожанко к сливу выступили адрес его места жительства и выписка по банковскому счету.

Последние сведения вызвали у СМИ вопросы относительно личности человека, оказавшего соответствующие услуги возможному представителю ФБК. Согласно расследованию, это была сотрудница одного из крупных кредитных учреждений России по имени Анастасия.

Помимо нее в истории со сливом фигурируют еще три человека: Ян, Никита и Андрей, говорится в материале. Андрей оказался лицом, которое сначала интересовалось покупкой данных «двух-трех абонентов». Никита был директором представительства сотовой компании, согласившимся на предоставление соответствующей информации.

«В апреле этого года мне написал человек и предложил подзаработать денег, потому что знал, что я работаю директором в сотовой компании. <...> Он сказал, что это заказ от ФБК на пробив или выписку, сейчас я уже точно не помню, какого человека», — сообщил мужчина.

Яна издание называет «помощником» Никиты, с которым они некоторое время торговали данными в сети. Именно им пришел от Андрея «квест» на выяснение источника среди сотрудников банка, в котором работала якобы предоставившая личную информацию Федора Горожанко ФБК Анастасия.

Ян купил массив паролей от аккаунтов «ВКонтакте» в даркнете, взломав страницу сотрудницы банка, мужчина обнаружил компрометирующие интимные фотографии. Они и послужили поводом для шантажа.

В настоящее время под судом находятся все участники инцидента, кроме Андрея, личность которого пока не удалось установить. В издании считают, что мужчина может быть связан с ФБК.

Политолог Олег Матвейчев не исключил, что собирать компромат на Горожанко могут сотрудники ФБК. Инцидента на почве утечек и взломов он считает попыткой соратников Навального убрать блогера из медиаполя.

«Я вообще рассматриваю события последних лет как некий переворот. Руководство фонда давно решило убрать Навального с потока, в том числе финансового, переключив полностью на себя. То есть вот он в тюрьме, не мешается, теперь можно уничтожить все, что было у него, в том числе базы данных, чтобы создавать новые проекты», — уверен политолог.

По его мнению, сливы могли организовать участники структур Навального для намеренной дискредитации, а также ради «закрытия «старых» проектов».

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России