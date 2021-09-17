Губернатор Колымы первым проголосовал на выборах среди глав регионов России

Губернатор Магаданской области Сергей Носов первым проголосовал на выборах депутатов Государственной думы среди глав регионов России.

Соответствующей информацией с ТАСС поделился пресс-центр аппарата Носова. Губернатор приехал в избирательный участок № 8, который расположен в Центре культуры Магадана. В 08:30 по местному времени (00:30 по мск) он поставил отметку в бюллетени.

Среди регионов России в одном часовом поясе с Колымой расположена лишь Сахалинская область. На один час раньше просыпается Камчатский край. Но пресс-центры властей этих регионов сообщили, что губернаторы пойдут на голосование лишь в воскресенье. Выборы проходят с 17 по 19 сентября. Правительство России приняло это решение, чтобы не допустить скопления людей на избирательных участках.