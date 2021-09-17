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Губернатор Колымы первым проголосовал на выборах среди глав регионов России

Губернатор Колымы первым проголосовал на выборах среди глав регионов России

Губернатор Магаданской области Сергей Носов первым проголосовал на выборах депутатов Государственной думы среди глав регионов России.

Соответствующей информацией с ТАСС поделился пресс-центр аппарата Носова. Губернатор приехал в избирательный участок № 8, который расположен в Центре культуры Магадана. В 08:30 по местному времени (00:30 по мск) он поставил отметку в бюллетени.

Среди регионов России в одном часовом поясе с Колымой расположена лишь Сахалинская область. На один час раньше просыпается Камчатский край. Но пресс-центры властей этих регионов сообщили, что губернаторы пойдут на голосование лишь в воскресенье. Выборы проходят с 17 по 19 сентября. Правительство России приняло это решение, чтобы не допустить скопления людей на избирательных участках.