Наблюдатели от СНГ присутствовали на разделении ключа электронного голосования

Наблюдатели от СНГ присутствовали во время разделения ключа шифрования для электронного голосования.

Дистанционное электронное голосование состоится в период с 17 по 19 сентября на федеральной платформе в шести субъектах. В Москве это голосование состоится на собственном ресурсе.

Ключ разделили на восемь частей. Соответствующее решение приняла территориальная избирательная комиссия дистанционного голосования. Его части записали на надежные накопители, запечатали в сейф-пакеты, а держатели подписали. Для расшифровки результатов выборов 19 сентября понадобятся пять частей.

Онлайн-голосование стартует 17 сентября в 08:00. Оно будет продолжаться без перерывов. Окончательно оно закончится в 20:00 19 сентября.