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Наблюдатели от СНГ присутствовали на разделении ключа электронного голосования

Наблюдатели от СНГ присутствовали на разделении ключа электронного голосования

Наблюдатели от СНГ присутствовали во время разделения ключа шифрования для электронного голосования.

Дистанционное электронное голосование состоится в период с 17 по 19 сентября на федеральной платформе в шести субъектах. В Москве это голосование состоится на собственном ресурсе.

Ключ разделили на восемь частей. Соответствующее решение приняла территориальная избирательная комиссия дистанционного голосования. Его части записали на надежные накопители, запечатали в сейф-пакеты, а держатели подписали. Для расшифровки результатов выборов 19 сентября понадобятся пять частей.

Онлайн-голосование стартует 17 сентября в 08:00. Оно будет продолжаться без перерывов. Окончательно оно закончится в 20:00 19 сентября.